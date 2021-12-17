17 декабря физические лица-предприниматели уже второй раз за эту неделю вышли на митинг под Верховную Раду.

Они требуют от депутатов не вводить с 1 января 2022 года регистраторы расчетных операций (РРО) для предпринимателей, которые работают в сфере малого бизнеса.

Митингующие призывают нардепов принять сегодня законопроект №6376 об отсрочке тотальной фискализации для физлиц-предпринимателей второй-четвертой групп до 1 января 2023 года.

Из-за митинга ФЛП движение в центре Киева затруднено. Значительные пробки образовались в правительственном квартале на улицах Грушевского и Институтской. Сами митингующие начали поджигать под Верховной Радой файеры.

1 декабря 2020 года Верховная Рада приняла закон, которым отсрочила введение кассовых аппаратов до 1 января 2022 года для ФЛП второй-четвертой групп, которые платят единый налог.

Также до 1 января 2022 года для ФЛП продлили использование пониженных штрафов при нарушении отдельных требований использования кассовых аппаратов.

Но кассовые аппараты все же оставались необходимыми для предпринимателей, реализующих технически сложные бытовые товары, подлежащие гарантийному ремонту, а также лекарственные средства и изделия медицинского назначения.

ФЛП, которые предоставляют посреднические услуги по недвижимости и производят, поставляют, продают драгоценные изделия, также должны были использовать РРО.

Фото: Алексей Гончаренко