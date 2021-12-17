Каждый третий украинец готов оказывать вооруженное сопротивление в случае нападения Российской Федерации на города или села Украины, а более половины граждан — любыми другими способами.

Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии. По информации КМИС, более 21% жителей Украины намерены выражать протест посредством участия в акциях гражданского сопротивления.

Еще 14,8% украинцев готовы уехать в более безопасный регион, а 9,3% граждан – за границы Украины.

Если речь идет о регионах, то на западе 60% респондентов высказались о готовности сопротивляться, в центральных областях – 52,2%, на юге – 43%, а на востоке – 37,2% опрошенных.

К сопротивлению с помощью оружия на западе готовы 39,7% украинцев, в центре – 33,7% граждан, на юге – 29,7% человек, на востоке – 25,6% жителей.

Не готовы что-либо делать для сопротивления 18,6% опрошенных лиц. Еще более 12% не смогли определиться, а свыше 1% украинцев не пожелали отвечать на вопросы.

Кулеба о сдерживании агрессии РФ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уверен, что лучший фактор для сдерживания России от военной агрессии – сильная Украина.

По его мнению, наши союзники и партнеры не будут оставаться в стороне в случае вооруженного конфликта и нападения Российской Федерации на украинские территории.