На очередном пленарном заседании в пятницу, 17 декабря, народные избранники заслушают доклад премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Заседание Верховной Рады традиционно начнется в 10.00. Трансляцию можно будет посмотреть онлайн на сайте Факты ICTV.

Денис Шмыгаль, который выступит в начале заседания, будет рассказывать о социально-экономической ситуации в стране и действиях правительства по решению проблемных вопросов.

В дальнейшем народные избранники планируют рассмотреть ряд законодательных инициатив, среди которых три законопроекта о накопительном пенсионном обеспечении (№ 2683, 2683-2, 2683-3, повторное первое чтение).

Есть в повестке дня и два закона для повторного рассмотрения с предложениями президента Владимира Зеленского: Об административной процедуре (№ 3475) и о правовом регулировании финансирования деятельности партий (№ 5253-1).

В первом чтении народные депутаты планируют также рассмотреть президентский законопроект об установлении нового праздника в Украине – Дня украинской государственности (№ 5864).

Кроме того, в первом чтении хотят утвердить Общегосударственную целевую научно-техническую космическую программу на 2021-2025 годы (№6129), а также сделать шаг к совершенствованию законодательства по вопросам защиты животных от жестокого обращения в развлекательной деятельности (№5409).

Есть и ряд законопроектов, включенных в повестку дня для рассмотрения во втором чтении:

• об ответственности за подделку документов, касающихся профилактических прививок (№ 6084);

• о налогообложении товаров, пересылаемых в международных почтовых и экспресс-отправлениях (№4278 и №4279);

• о налогообложении доходов от организации и проведения лотерей и азартных игр (№2713-д);

• о лекарственных средствах (№5547);

• об усовершенствовании принципов деятельности Государственного бюро расследований (№ 5305) и другие.

В ходе заседания нардепы могут одобрить выход из ряда соглашений СНГ, а также поддержать постановление о праздновании памятных дат и юбилеев в Украине в 2022-2023 годах.