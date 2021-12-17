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Факты / Украина / Политика

У Верховной Рады появится собственное мобильное приложение

Татьяна Забожко редактор ленты
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Верховная Рада Украины работает над разработкой собственного мобильного приложения Рада.

Об этом во время пресс-конференции в Верховной Раде 17 декабря сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук.

– Мы работаем над соответствующим приложением Рада, который будет в смартфоне, чтобы мы могли быть более user-friendly (дружественные к пользователям, – Ред.) к потребителям контента, который продуцирует парламент, – проанонсировал нововведение глава парламента.

Кроме того, по словам Руслана Стефанчука, обновление ожидает и официальный сайт Верховной Рады Украины.

Фото: Depositphotos

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