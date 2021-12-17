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Факты / Украина / Политика

Зеленский поблагодарил ЕС и НАТО за поддержку Украины в противодействии эскалации со стороны РФ

Марта Бондаренко редактор ленты
Зеленский поблагодарил ЕС и НАТО за поддержку Украины в противодействии эскалации со стороны РФ

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил страны Европейского Союза и Совет НАТО за солидарность с нашей страной перед угрозой эскалации со стороны России.

— Уверен, что решимость и скоординированные действия наших партнеров помогут предотвратить худший сценарий. Прилагаем общие усилия для сохранения мира, — написал Зеленский на своей странице в Twitter.

Ранее Совет Североатлантического альянса в своем заявлении призвал Россию срочно снизить напряжение на границе с Украиной и вывести свои войска.

В НАТО заявили, что крайне озабочены значительным и необоснованным усилением российских войск на границах Украины в последние месяцы. Также заявили, что любые утверждения России о якобы провокациях со стороны Украины и НАТО абсолютно безосновательны.

— Мы призываем Россию к немедленной деэскалации, выбирать дипломатические средства и соблюдать ее международные обязательства по открытости в военной деятельности, — говорится в заявлении Совета НАТО.

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Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместном брифинге с президентом Владимиром Зеленским заявил, что решение о присоединении Украины к НАТО находится в сфере юрисдикции только Украины и 30 членов Североатлантического альянса.

Он заверил, что поддержка Украины со стороны НАТО – не является угрозой для России.

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Источник: Владимир Зеленский

Фото: Офис президента

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