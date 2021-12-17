Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил страны Европейского Союза и Совет НАТО за солидарность с нашей страной перед угрозой эскалации со стороны России.
— Уверен, что решимость и скоординированные действия наших партнеров помогут предотвратить худший сценарий. Прилагаем общие усилия для сохранения мира, — написал Зеленский на своей странице в Twitter.
Вдячний лідерам держав ???????? та Північноатлантичній раді @NATO за солідарність з ???????? й чіткі заклики до ???????? щодо негайної деескалації. Упевнений, що рішучість і скоординовані дії наших партнерів допоможуть запобігти найгіршому сценарію. Докладаємо спільних зусиль для збереження миру.
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 17, 2021
Ранее Совет Североатлантического альянса в своем заявлении призвал Россию срочно снизить напряжение на границе с Украиной и вывести свои войска.
В НАТО заявили, что крайне озабочены значительным и необоснованным усилением российских войск на границах Украины в последние месяцы. Также заявили, что любые утверждения России о якобы провокациях со стороны Украины и НАТО абсолютно безосновательны.
— Мы призываем Россию к немедленной деэскалации, выбирать дипломатические средства и соблюдать ее международные обязательства по открытости в военной деятельности, — говорится в заявлении Совета НАТО.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместном брифинге с президентом Владимиром Зеленским заявил, что решение о присоединении Украины к НАТО находится в сфере юрисдикции только Украины и 30 членов Североатлантического альянса.
Он заверил, что поддержка Украины со стороны НАТО – не является угрозой для России.
Источник: Владимир Зеленский