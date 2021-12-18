Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) О Стратегии биобезопасности и биологической защиты. Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства.

— Согласно статье 107 Конституции Украины постановляю: ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 октября 2021 г. О Стратегии биобезопасности и биологической защиты; утвердить Стратегию биобезопасности и биологической защиты, — говорится в сообщении на сайте ОПУ.

Контроль за исполнением решения СНБО возложен на секретаря Совета нацбезопасности Алексея Данилова.

Что касается самой стратегии, то в документе СНБО отмечается, что в государстве существует тенденция к усилению негативного влияния биологических факторов на население и окружающую среду; возможность возникновения угроз биологического происхождения, связанных с развитием современных биотехнологий, миграцией диких животных, появлением новых возбудителей инфекций и т.д.

Отмечается, что биобезопасность — одна из важнейших составляющих национальной безопасности нашей страны.

В документе определяют следующие проблемы и будущие угрозы для Украины:

Отсутствие единого органа в области биобезопасности;

уничтожение природных сред обитания растений и животных в результате деятельности человека;

появление инвазивных чужеродных видов, наносящих многомиллионный ущерб сельскому хозяйству;

низкий уровень контроля за распространением генетически модифицированных организмов и мониторинга его воздействия на окружающую природную среду и здоровье людей.

Отмечается, что из-за кризиса собственного производства иммунобиологических препаратов и частичной зависимости от импорта таких лекарственных средств в Украину остро стоит вопрос национальной биобезопасности в целом.

Достижение целей стратегии планируется осуществлять двумя этапами: первый – 2022 – 2025 годы, второй – 2026 – 2030 годы.

Указ президента вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что в Украине с 15-20 февраля может возникнуть новая волна заболеваемости коронавирусом.