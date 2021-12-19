Официальные лица стран Запада должны четко разъяснить, какие именно санкции грозят России в случае масштабной военной атаки против Украины. Ведь отсутствие конкретики может вынудить Москву несерьезно воспринимать какие-либо предупреждения.

Такое мнение выразил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью американскому изданию The Washington Post.

Глава МИД отметил, что отсутствие подробностей в вопросе санкций со стороны США, Великобритании и Евросоюза может вынудить российских официальных лиц усомниться в серьезности обещаний Запада решительно действовать в ответ на вторжение РФ в Украину.

– Иначе они (власть РФ, — Ред.) решат, что все это – только болтовня, — отметил Кулеба.

Как информирует издание, такие замечания министра прозвучали спустя всего несколько часов после того, как Россия выдвинула требования к США и НАТО прекратить любое расширение на восток и закрепить отказ от принятия Украины и Грузии в Альянс. В НАТО ранее неоднократно уверяли, что РФ не будет влиять на решение по расширению Альянса. А высокопоставленный чиновник администрации Джо Байдена сообщил изданию на условиях анонимности, что некоторые требования России неприемлемы для Вашингтона.

На фоне наращивания российских войск у границ Украины в США и Евросоюзе анонсировали жесткие санкции против РФ. Американский лидер Джо Байден по итогам разговора с президентом России Владимиром Путиным 7 декабря предупредил о “тяжелых последствиях” в ответ на возможное вторжение российских войск в Украину. Схожие заявления на днях делали и лидеры Евросоюза.

Однако в этих заявлениях не прозвучало конкретики, какие именно санкции угрожают России.

– Похожая ситуация возникала у меня в детстве, когда мама приходила и говорила: Что-то плохое произойдет с тобой, если сейчас же не ляжешь спать. Я несколько раз испугался, а в следующий раз спросил: А что произойдет? — прокомментировал заявления по поводу санкций Кулеба.

По словам министра, в случае российского вторжения Киев ожидает от западных партнеров таких санкций, как отключение РФ от международной межбанковской системы осуществления платежей SWIFT. Это нанесло бы серьезный удар по российскому бизнесу и богатым россиянам, в частности по связанным с Кремлем олигархам.

Кроме того, украинская сторона ожидает, что Запад введет санкции против российского госдолга, а также против окружения президента РФ Владимира Путина.

– Судя по проведенным мною неформальным обсуждениям, они обсуждают возможность этой радикальной опции – отключения России от SWIFT. Это было бы мощно, – подчеркнул Кулеба.

Министр также призвал Соединенные Штаты и Великобританию действовать самостоятельно, если Евросоюз, имеющий более тесные торговые и энергетические связи с РФ, предложит менее строгие меры. По словам Кулебы, Вашингтон и Лондон не должны смягчать санкции, чтобы удовлетворить ЕС.

На днях Европарламент принял резолюцию относительно наращивания российских войск на границе Украины. В документе отмечается, что Россия должна заплатить высокую экономическую и политическую цену при любых новых попытках агрессии. Речь идет, в частности, о замораживании финансовых и физических активов в ЕС, запрете на поездки, исключении России из платежной системы SWIFT. Резолюция содержит и призыв к тому, чтобы трубопровод Северный поток-2 не вводился в эксплуатацию.