В Службе безопасности рассказали подробности дела о госизмене, в которой обвиняют пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко.

Представитель ведомства на брифинге заверил, что следователи собрали достаточно доказательств, которые стали основанием для оглашения подозрения.

— Подозрение объявлено в совершении преступления, предусмотренного статьями 111 и частью 3 статьи 258 Уголовного кодекса, а именно за совершение государственной измены и содействие деятельности террористических организаций. Согласно материалам дела, Петр Порошенко подозревается в том, что в течение 2014-2015 годов, находясь на должности президента Украины, используя предоставленные ему полномочия, а также имея инструменты влияния на определенных руководителей центральных органов государственной власти, незаконно разорвал существующие торговые связи Украины на поставки крайне необходимого тогда угля из Южно-Африканской Республики, — рассказали в СБУ.

Также в ведомстве заявили, что одновременно с этим по требованию представителей Российской Федерации было организовано подписание от имени Украины контрактов на поставку угля с временно неподконтрольных территорий.

По мнению следствия, этими действиями энергетическая сфера Украины была поставлена ​​в зависимость от России и террористических организаций.

В СБУ добавили, что сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения Петру Порошенко.

20 декабря Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене. Его подозревают в том, что он, действуя по предварительному сговору с группой лиц, среди которых были представители высшего руководства РФ, способствовал деятельности террористических организаций “ЛНР” и “ДНР”.