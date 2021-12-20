В Службе безопасности рассказали подробности дела о госизмене, в которой обвиняют пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко.
Представитель ведомства на брифинге заверил, что следователи собрали достаточно доказательств, которые стали основанием для оглашения подозрения.
— Подозрение объявлено в совершении преступления, предусмотренного статьями 111 и частью 3 статьи 258 Уголовного кодекса, а именно за совершение государственной измены и содействие деятельности террористических организаций.
Согласно материалам дела, Петр Порошенко подозревается в том, что в течение 2014-2015 годов, находясь на должности президента Украины, используя предоставленные ему полномочия, а также имея инструменты влияния на определенных руководителей центральных органов государственной власти, незаконно разорвал существующие торговые связи Украины на поставки крайне необходимого тогда угля из Южно-Африканской Республики, — рассказали в СБУ.
Также в ведомстве заявили, что одновременно с этим по требованию представителей Российской Федерации было организовано подписание от имени Украины контрактов на поставку угля с временно неподконтрольных территорий.
По мнению следствия, этими действиями энергетическая сфера Украины была поставлена в зависимость от России и террористических организаций.
В СБУ добавили, что сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения Петру Порошенко.
20 декабря Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене. Его подозревают в том, что он, действуя по предварительному сговору с группой лиц, среди которых были представители высшего руководства РФ, способствовал деятельности террористических организаций “ЛНР” и “ДНР”.