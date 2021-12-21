Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уверен, что дело о подозрении о государственной измене пятого президента Украины Петра Порошенко происходит в пределах действующего законодательства.

Об этом Шмыгаль заявил в эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV в понедельник, 20 декабря.

— Это работа правоохранительных органов. Давайте подождем результатов. Я уверен, что правоохранительные органы абсолютно законно делают свою работу, — поделился он.

Политик выразил уверенность, что весь процесс состоялся в пределах законодательства Украины.

Подозрение в госизмене Порошенко

Днем 20 декабря правоохранители сообщили Петру Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористическим организациям.

Дело касается преступной схемы поставок угля с временно оккупированных территорий Россией и содействии террористическим организациям “ЛНР” и “ДНР” группой граждан Украины на общую сумму около 1,5 млрд грн.