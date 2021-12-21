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Факты / Украина / Политика

Стефанишина о вторжении РФ: нет другого сценария, кроме политико-дипломатического

Людмила Богданова редактор ленты
Ольга Стефанішина

Вооруженные силы Украины готовы к вторжению Россию. В то же время, нет никакого другого сценария, кроме политико-дипломатического решения ситуации.

Об этом в эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV сообщила Ольга Стефанишина – вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

– Мы дали России все гарантии еще в 1997 году, но это не удержало ее от этой агрессии. Поэтому мы надеемся, что в Мадриде в этом году, кроме того, что будут найдены элементы дипломатического давления, мы выйдем на новый этап нашего движения в НАТО.

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