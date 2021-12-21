Участие США в переговорах по Донбассу не вредит нормандскому формату — Зеленский

Участие США в переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе не вредит нормандскому формату. Такое мнение высказал президент Владимир Зеленский.

– Есть нормандия (переговоры в нормандском формате, – Ред.). Мы сейчас привлекаем нового канцлера Германии, чтобы он так же был заинтересован в этом формате, как Украина, или, по крайней мере, так же, как Франция, — заявил президент журналистам.

Владимир Зеленский отметил, что отдельно от нормандского формата есть еще общение президента США с президентом РФ, и есть общение между Москвой и Вашингтоном на разных уровнях.

Президент также добавил, что передал некоторые новые предложения всем, кто может участвовать в будущих переговорах с РФ. По его словам, Украина подготовила четкий план из 10 шагов, как выполнить Минские договоренности с привлечением США и нормандского формата.

Соответствующий документ уже передали президенту США Джо Байдену, российской стороне, Германии и Франции.

Переговоры в нормандском формате, который создали как одну из площадок для урегулирования ситуации на Донбассе, предусматривают участие четырех стран — Украины, России, Германии и Франции.

Недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что сейчас вопрос о переформатировании нормандского формата для участия в нем США не рассматривается.

Но он подчеркнул, что американские партнеры всегда присоединялись к процессу урегулирования ситуации на Донбассе. Так, благодаря администрации Джо Байдена формируется двусторонний трек диалога между США и Россией, цель которого – остановить российскую агрессию против Украины.