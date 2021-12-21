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Факты / Украина / Политика

Новые возможности и рынки: Зеленский анонсировал открытие посольств Украины

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
Новые возможности и рынки: Зеленский анонсировал открытие посольств Украины

Украина скоро откроет новые посольства во многих странах. Таким образом мы усилим наше дипломатическое присутствие.

Об этом на конференции послов Дипломатия 30. Стратегия сильного государства сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

— Нужно отходить от шаблонного видения, постоянно искать новые возможности и новые рынки. Мы не используем потенциальные возможности в Индии, Китае, Латинской Америке. Только начнем открывать Африку. Или на Ближнем Востоке – где там Украина? Это одни из центров мирового развития, у которых есть глобальные точки роста, — подчеркнул президент.

Владимир Зеленский уверен, что нужно фактически заново открывать эти регионы для Украины, бизнеса и товаров.

21-22 декабря в Ивано-Франковской области проходит ежегодная конференция послов Украины. В мероприятии принимают участие президент Владимир Зеленский, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Владимир Зеленский уже выступил на конференции. Он заявил, что Украина стремится в 2022 году получить от НАТО четкую временную перспективу вступления в Альянс.

Также глава государства озвучил стремление как можно скорее разблокировать процесс мирного урегулирования на Донбассе, вернуть Крым и достичь членства в ЕС в ближайшие годы.

Фото: Офис президента

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