Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим финским коллегой Саули Ниинисте.

Главы стран обсудили ситуацию безопасности на украинской границе.

— Провел телефонный разговор с (президентом Финляндии – Ред.) Ниинисте. Обсудили ситуацию безопасности на украинской границе. Поделился видением необходимых международных усилий относительно ее деэскалации, – написал Владимир Зеленский.

Провів телефонну розмову з @niinisto. Обговорили безпекову ситуацію на українському кордоні. Поділився баченням необхідних міжнародних зусиль для її деескалації. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 20, 2021



Напомним, что 14 декабря президент Финляндии вместе с президентом США Джо Байденом обсудили ситуацию с безопасностью по отношению к Украине. В тот же день состоялся телефонный разговор Ниинисте с президентом России Владимиром Путиным.

7 декабря состоялись переговоры президентов Джо Байдена и Владимира Путина. Их темой было и наращивание войск РФ у границ Украины. По итогам в Белом доме заявили, что в случае вторжения готовы применить такие санкции против России, каких не было с 2014 года.

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам саммита Люблинского треугольника заявил и об угрозе размещения российского ядерного оружия на территории Беларуси. По словам главы государства, без мощных санкций Запада президент РФ Владимир Путин не сделает шаг назад.