Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о шести темах, над которыми в основном будут работать иностранные дипучреждения Украины в 2022 году.

В частности, речь идет об укреплении безопасности и обороноспособности страны для противодействия российской агрессии; также – о внедрении на практике Стратегии внешнеполитической деятельности Украины, Азиатской и Африканской стратегий МИД.

Также дипломатия Украины займется внедрением цифровой платформы NAZOVNI. Она должна помочь в создании новых экономических возможностей для компаний-экспортеров из Украины на внешних рынках.

Не забыл Кулеба и о Крымской платформе. В 2022 году Украина займется ее развитием, как эффективного и постоянно действующего международного формата по возвращению и противодействию угрозам оккупации Россией Крымского полуострова.

Еще одной важной темой станет чествование на должном международном уровне девяностой годовщины Голодомора 1932-33 годов.

Среди важнейщих направлений дипмиссий станет укрепление отношений с ключевыми партнерами страны.

Дмитрий Кулеба отметил, что для защиты дипсистемой национальных интересов Украины необходимы активные действия на опережение, результативность, скорость и поиск нестандартных решений.

Украине необходимо продвигать свою повестку дня, помогать отечественному бизнесу, работать над защитой прав и интересов граждан и противодействовать внешним угрозам, сообщил министр.