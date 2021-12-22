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Факты / Украина / Политика

Кулеба рассказал об основных направлениях работы украинской дипломатии в 2022

Анастасия Гевко редактор ленты
Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о шести темах, над которыми в основном будут работать иностранные дипучреждения Украины в 2022 году. 

В частности, речь идет об укреплении безопасности и обороноспособности страны для противодействия российской агрессии; также – о внедрении на практике Стратегии внешнеполитической деятельности Украины, Азиатской и Африканской стратегий МИД.

Также дипломатия Украины займется внедрением цифровой платформы NAZOVNI. Она должна помочь в создании новых экономических возможностей для компаний-экспортеров из Украины на внешних рынках.

Не забыл Кулеба и о Крымской платформе. В 2022 году Украина займется ее развитием, как эффективного и постоянно действующего международного формата по возвращению и противодействию угрозам оккупации Россией Крымского полуострова.

Еще одной важной темой станет чествование на должном международном уровне девяностой годовщины Голодомора 1932-33 годов.

Среди важнейщих направлений дипмиссий станет укрепление отношений с ключевыми партнерами страны. 

Дмитрий Кулеба отметил, что для защиты дипсистемой национальных интересов Украины необходимы активные действия на опережение, результативность, скорость и поиск нестандартных решений. 

Украине необходимо продвигать свою повестку дня, помогать отечественному бизнесу, работать над защитой прав и интересов граждан и противодействовать внешним угрозам, сообщил министр.

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Источник: МИД

Фото: УНИАН

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