Может быть провокация: Минобороны о заявлении РФ о “наемниках из США” на Донбассе

Заявления Минобороны России о якобы присутствии более 120 сотрудников американских частных военных компаний в Авдеевке и Приазовском Донецкой области являются умышленной дезинформацией.

Об этом заявили в Министерстве обороны Украины.

– В Украине нет никаких частных военных компаний, в том числе иностранных. Кроме тех, которые на временно оккупированных территориях Украины использует Российская Федерация. Также не соответствует действительности и другое утверждение якобы о “доставке резервов неустановленного химического компонента для провокаций в городах Авдеевка и Лиман”, — объяснили в ведомстве.

В Минобороны напомнили, что единственная угроза миру и безопасности украинских граждан и территориям исходит от российских оккупационных войск, которые нарушают режим прекращения огня, убивают украинских граждан и блокируют работу международной миссии.

В ведомстве добавили, что война против Украины включает не только вооруженную агрессию, но и гибридный компонент – информационные операции.

Так, Россия раньше уже прибегала к подобной дезинформации. В частности, в Минобороны вспомнили фейки, распространенные в 2018 году, о так называемых синих бочках с якобы ядовитым веществом в Красногоровке.

— Вместе с тем, поскольку последняя дезинформация озвучена на самом высоком военно-политическом уровне, к ней следует отнестись со всей серьезностью — как к подготовке конкретной провокации, сценарий которой уже разработан в Кремле, — отметили в министерстве.

21 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что 120 американских военных якобы привезли на восток Украины химическое оружие и готовят провокацию.

В Министерстве иностранных дел Украины такое заявление назвали очередным примером российской дезинформации. В МИДе не исключают, что таким образом Кремль продолжает создавать прикрытие для возможных дальнейших провокаций на территории Украины.