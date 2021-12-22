РФ приписывает США “провокации” с химоружием на Донбассе – реакция Украины

Это очередные примеры массированной российской дезинформации – так в МИД Украины прокомментировали заявления главы Минобороны РФ Сергея Шойгу о том, что якобы американские частные военные компании готовят провокации с химическим оружием на Донбассе.

– Категорически отвергаем инсинуации в сторону Украины, прозвучавшие во время заседания коллегии Министерства обороны Российской Федерации. Заявления министра обороны о якобы химических веществах, инструкторах американских частных военных компаний, обстрелах жилых кварталов на Донбассе – очередные примеры массированной российской дезинформации, – отметил спикер МИД Украины Олег Николенко.

По его мнению, таким образом Кремль продолжает создавать прикрытие для возможных дальнейших провокаций на территории Украины.

Украинский дипломат призвал РФ прекратить агрессивную риторику, подчеркнув, что возвращение Москвы в конструктивное русло подтвердит задекларированное Путиным на заседании коллегии Минобороны стремление разрешить конфликт политико-дипломатическими методами

По его словам, первым шагом должно стать исполнение Россией Минских договоренностей и нормандской четверки.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби также назвал неправдивыми заявления министра обороны РФ Сергей Шойгу о том, что якобы американские частные военные компании доставляли химикаты на Донбасс для провокаций.

– Эти заявления министра Шойгу абсолютно ложны. Они неправдивы, – подчеркнул он.

Накануне, 21 декабря, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на коллегии оборонного ведомства заявил, что 120 американских военных привезли на восток Украины химическое оружие и готовят провокацию.

Источник: УНН, Пентагон