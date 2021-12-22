В сети появилось видео, на котором депутат от партии Слуга народа Николай Галушко нецензурно общается с полицейскими, остановившими после нарушения ПДД машину с его водителем для проверки.

На видео Галушко обвиняет правоохранителей в провокации, жалуется, что его “выдернули из-за стола” и обзывает их “дебилами”.

По информации издания Украинская правда, инцидент произошел 18 декабря 2020 года. Полицейские остановили авто в центре Киева за нарушение правил дорожного движения, а именно из-за пересечения двойной полосы, примерно в 4 утра.

Галушко приехал выручать своего водителя и долго нецензурно высказывался в сторону правоохранителей. Он апеллировал, что это автомобиль народного депутата, и по его словам, его не имели права останавливать.

Галушко: Подожди! Стоять! Кто осматривал машину?

Полицейский: У вас що дипломатичний автомобіль?

Г: Этот автомобиль мне принадлежит.

П: Чудово.

Г: В декларации задекларирован.

П: Супер.

Г: Как народному депутату. Как вы можете б..ь осматривать? Ну вы что?

П: А чим він відрізняється від інших автомобілів?

Г: Ты что больной на голову или что?

П: Я вас прошу нормально спілкуватись.

Г: Ты услышал меня? Это автомобиль народного депутата Украины!

П: Він має імунітет?

Г: Как ты можешь его осматривать?

П: Вас ніхто не оглядав.

Г: Как ты можешь осматривать автомобиль народного депутата?!

П: Ваш імунітет народного депутата не постраждав.

Полицейские отметили, что на авто не указано, кому оно принадлежит, а еще у нардепов нет дипломатического иммунитета.

Реакция Галушка и СН

Нардеп дал комментарий о скандальном видео со своим участием. В эфире одного из украинских телеканалов он снова начал говорить, что правоохранители были неправы и в очередной раз их обозвал.

– Там ложь все написанное. Не было никакого нарушения, просто остановили машину и обыскали без законных оснований: рабочие документы, барсетку, кошельки, которые были у меня в машине, мои личные и рабочие документы. Я им объясняю, а они говорят: мы могли это делать. Дебилы значит, – сказал нардеп.

В Слуге народу тоже отреагировали на скандал. Представитель фракции Юлия Палийчук отметила, что “фракция извиняется перед представителями полиции” и всеми, кого “могла оскорбить эта ситуация”.

По ее словам, Галушко знал об этом видео. Палийчук добавила, что он был предметом шантажа со стороны тогдашнего руководителя МВД Арсена Авакова, который угрожал обнародовать его в случае отказа депутата поддерживать в парламенте его инициативы.

Скандал с участием Гогилашвили

10 декабря в соцсетях появилось видео, на котором фигурирует Гогилашвили. На кадрах видно, что чиновник пытался попасть в зону проведения ООС через один из блокпостов, но правоохранители не пустили его авто, потому что он не предоставил необходимые документы для проверки.

Больше всего Гогилашвили возмутило то, что никто из правоохранителей не узнал замглавы МВД в лицо.

После того, как скандал получил огласку, президент Владимир Зеленский призвал правительство уволить заместителя министра внутренних дел. 13 декабря Кабинет министров уволили Гогишвили из-за скандала.