Зеленский определил, кто может делать официальные заявления о внешней политике Украины

С официальными заявлениями и комментариями по вопросам внешней политики Украины теперь могут выступать только президент, премьер-министр и министр иностранных дел.

Соответствующий указ подписал Владимир Зеленский. Как отмечается в документе, это было сделано, чтобы обеспечить единство внешнеполитического курса государства, усилить координацию работы государственных органов в сфере внешних отношений и надлежащее выполнение международных договоров.

Согласно документу, теперь государственные органы должны согласовывать свою позицию с Министерством иностранных дел, направляя письменные запросы.

В то же время украинских чиновников обязали информировать президента и МИД о сути зарубежных служебных контактов в течение десяти дней после таких контактов, а в случае получения особо важной информации — безотлагательно.

В президентском указе также прописан порядок организации и проведения международных переговоров, встреч, бесед и участие делегаций и представителей Украины в международных мероприятиях.

Кроме того, в документе говорится, что разрешение на официальную переписку с внешнеполитическими ведомствами иностранных государств есть исключительно у Министерства иностранных дел.