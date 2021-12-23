Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что за 2021 год прогресс выполнения Соглашения об ассоциации Украины с ЕС достиг 61%.

– Продолжаем продвигаться по направлению евроинтеграции. Сегодня мы рассмотрели еще 12 документов, системно приближающих Украину к интеграции в европейские рынки и внедряющих лучшие правила ЕС, – сообщил Шмыгаль.

По его словам, всего в 2021 году было принято 37 евроинтеграционных законопроектов.

Также правительство одобрило 51 акт, направленный на исполнение Соглашения об ассоциации.

Напомним, 1 декабря Владимир Зеленский, выступая в Верховной Раде, заявил, что целью Украины является имплементация Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

В октябре в рамках саммита Украина-ЕС в Киеве прошло подписание соглашения об открытом небе с Евросоюзом.

Этот документ также называют авиационным безвизом. Он вводит новые стандарты безопасности полетов, будет способствовать увеличению количества рейсов, расширению их географии, а также удешевлению билетов.

Украина планирует заключить с ЕС еще четыре соглашения. Они коснутся безвизов в сферах таможни, энергетики, промышленности и цифровизации.

Фото: Кабмин