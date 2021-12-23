Сегодня Кабинет Министров решил повысить государственным служащим норму суточных расходов для заграничных командировок.

Правительство приняло постановление О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 2 февраля 2011 г. №98.

Этот документ определяет размеры предельных командировочных расходов госслужащих, а также других лиц, которых направляют в командировки предприятия, учреждения и организации, которые полностью или частично финансируются из бюджета.

Так, самая высокая сумма суточных расходов — 80 евро — предназначена для командировок в Бельгию, Великобританию, Китай, Италию, Германию.

Раньше максимальный размер суточных расходов в этих странах составил 50 евро.

Что касается командировок по Украине, то размер суточных расходов вырастет с 60 до 300 грн, а предельная сумма расходов на съем жилья в сутки — с 600 до 900 грн.

Постановление вступит в силу 1 января 2022 года.

Ранее сообщалось, что согласно принятому государственному бюджету на 2022 год, должны вырасти зарплаты для работников бюджетной сферы.

Когда именно и насколько вырастут зарплаты госслужащих в 2022 году, читайте в материале Факты ICTV.

Источник: Telegram Алексея Гончаренко