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Факты / Украина / Политика

Правительство увеличило размер суточных для загранкомандировок госслужащих

Марта Бондаренко редактор ленты
Уряд Кабмін Кабінет Міністрів

Сегодня Кабинет Министров решил повысить государственным служащим норму суточных расходов для заграничных командировок.

Правительство приняло постановление О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 2 февраля 2011 г. №98.

Этот документ определяет размеры предельных командировочных расходов госслужащих, а также других лиц, которых направляют в командировки предприятия, учреждения и организации, которые полностью или частично финансируются из бюджета.

Так, самая высокая сумма суточных расходов — 80 евро — предназначена для командировок в Бельгию, Великобританию, Китай, Италию, Германию.

Раньше максимальный размер суточных расходов в этих странах составил 50 евро.

Что касается командировок по Украине, то размер суточных расходов вырастет с 60 до 300 грн, а предельная сумма расходов на съем жилья в сутки — с 600 до 900 грн.

Постановление вступит в силу 1 января 2022 года.

Ранее сообщалось, что согласно принятому государственному бюджету на 2022 год, должны вырасти зарплаты для работников бюджетной сферы.

Когда именно и насколько вырастут зарплаты госслужащих в 2022 году, читайте в материале Факты ICTV.

Источник: Telegram Алексея Гончаренко

Фото: Правительственный портал

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