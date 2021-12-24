Ермак заявил о переговорах с замглавы администрации Путина на этой неделе

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что на этой неделе планируются переговоры с советником президента России Владимира Путина Дмитрием Козаком.

– Переговоры с Россией ведутся постоянно, мы общаемся в рамках Нормандского формата. Как вы знаете, Дмитрий Козак – политический советник российского лидера в Нормандском формате. Также периодически мы проводим консультации по вопросам, обсуждаемым в ТКГ, – пояснил глава ОП.

Он уточнил, что общался с Козаком неделю назад, в рамках обсуждений, по его словам, обговариваются также инициативы Украины.

Помимо этого Андрей Ермак допустил вероятность проведения встречи президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина во время открытия Зимних Олимпийских игр в Пекине 4 февраля.