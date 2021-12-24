Зеленский готов к переговорам с Путиным – Ермак

Президент Украины Владимир Зеленский готов к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил глава его офиса Андрей Ермак.

— Президент много раз говорил, что готов к такой встрече. Когда и где она состоится – вопрос открытый. Как только будет уверенность, что президент РФ готов разговаривать и будет предмет для разговора, он состоится, — пояснил он.

По мнению Андрея Ермака, главной мотивацией этой встречи должно быть прекращение войны и стремление к миру. В то же время он напомнил, что переговоры с РФ ведутся постоянно, в частности, в рамках нормандского формата и в ТКГ.

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Также глава Офиса президента добавил, что Украина готова выполнять взятые на себя обязательства, в частности Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке. Но в документе есть пункты, которые стороны интерпретируют по-разному.

– В документах есть спорные вопросы, есть некоторые положения, сформулированные таким образом, что трактуются сторонами по-разному. Поэтому Украина предлагает и будет предлагать пути выхода из ситуации. Главное, чтобы было желание с той стороны, – сказал Ермак.

В качестве примера коллизии он привел требования ОБСЕ к проведению выборов, которые в случае выполнения зафиксированного в Минских соглашениях положения о границе обеспечить будет невозможно.

Поскольку граница на момент выборов уже должна контролироваться правительством государства, проводящего выборы, то есть Украиной. Россия же на это не согласна.

Андрей Ермак добавил, что российская сторона должна продемонстрировать желание выполнять Минские соглашения, начиная с полноценного соблюдения режима прекращения огня, заканчивая другими договоренностями парижского саммита в нормандском формате.