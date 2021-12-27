Делают плацдарм: Данилов объяснил присутствие россиян в Крыму

Российская Федерация разместила в аннексированном Крыму свыше 600 тысяч россиян с момента начала оккупации украинского полуострова.

Такое заявление сделал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

По его словам, Россия создает в Украине плацдарм для того, чтобы оказать свое влияния на регион.

— Для чего они заходили в Крым, это они и делают — плацдарм, для того чтобы полностью иметь влияние именно в этом регионе, — отметил Данилов.

По его словам, в Крыму началось перевооружение. На сегодняшний день, там постоянно проходят военные учения.

Напомним, ранее руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник сказала, что Россия активно влияет на состав населения полуострова.

По словам эксперта, украинское руководство должно расследовать демографическую ситуацию на оккупированном полуострове.

По словам Скрипник, много россиян в Крыму устраиваются на постоянную работу в Крыму и берут целые семьи, чтобы обосноваться на полуострове.

Фото: ФСБ России