Соединенные Штаты Америки и Украина сейчас работают над дипломатическим вариантом сдерживания России от дальнейшей агрессии и возможного вторжения.

Об этом рассказала в одном из интервью посол Украины в США Оксана Маркарова. В то же время, по ее словам, на Западе четко осознают угрозы, а потому готовятся и к “варианту Б”.

– Сейчас мы все: Украина, США, Запад – работаем над вариантом “А”, дипломатическим сдерживанием, чтобы нам не пришлось переходить к варианту “Б”, к которому тоже все активно готовятся, — подчеркнула Маркарова.

Дипломат не уточнила, что именно будет предусматривать “вариант Б”, однако речь идет о ситуации потенциального полномасштабного нападения РФ на Украину.

Маркарова также перечислила три компонента дипломатической стратегии сдерживания, которую реализуют США:

1. Во-первых, это политические сигналы, которые раздаются из Вашингтона. По словам посла, США четко демонстрируют России непоколебимую поддержку независимости и территориальной целостности Украины, несмотря на ультиматумы.

– Американская администрация сейчас проводит активную работу по объединению трансатлантического сообщества перед угрозой новой волны агрессии России против Украины, – уточнила Маркарова.

2. Второй компонент – угроза новых мощных экономических санкций против РФ. Дипломат напомнила, что американский лидер Джо Байден прямо дал понять Владимиру Путину, что цена эскалации будет очень высокой, а экономические последствия для России – очень тяжелыми.

3. Третий компонент заключается в развитии оборонных и экономических мощностей Украины, предоставлении нашему государству помощи, в том числе летального оружия.

Маркарова отметила, что Вашингтон сейчас активно обращается к Москве, чтобы сфокусироваться на дипломатическом урегулировании ситуации (“варианте А”). В то же время, по ее словам, США осознают угрозу суверенитету Украины и не готовы им поступаться.

– Они действительно стремятся к дипломатическому урегулированию и демонстрируют России, что есть другой путь. Для США и всего цивилизованного мира война не является желаемым сценарием развития событий. В то же время, есть понимание того, что существует угроза украинскому суверенитету, и Соединенные Штаты не готовы им поступаться, — заявила Маркарова.

На днях вице-президент США Камала Харрис заявила, что Вашингтон введет невиданные до сих пор санкции против России в случае ее вторжения в Украину. Она подчеркнула, что Кремлю объясняют последствия возможной новой агрессии.

Схожие заявления ранее делал и американский лидер Джо Байден. Он предупреждал Владимира Путина о разрушительных экономических и имиджевых последствиях для России в случае нападения на Украину.

В Евросоюзе также предупредили Кремль о масштабных санкциях. По словам главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, они уже подготовлены.

Источник: LB.ua