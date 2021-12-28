За последний месяц уровень угрозы военной эскалации со стороны России вырос, однако еще не пересек красную линию.

Об этом рассказал в одном из интервью министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя угрозу нового масштабного российского вторжения.

По словам главы МИД, в декабре прошлого года ситуация в сфере безопасности была более стабильной, а уровень угрозы со стороны Москвы – ниже. Как отметил Кулеба, в 2021 году ситуация усложнилась.

– Можно сказать, что за этот год уровень угрозы существенно повысился… Теперь за последний месяц – уровень угрозы повысился, но он не пересек красную отметку. Знаете, как на термометре есть красная черта на 37 градусах. Мы приблизились к этой красной черте за последний месяц, но ее еще не пересекли. И сейчас все усилия все еще направлены именно на предотвращение риска военной эскалации со стороны России, – подчеркнул Кулеба.

В то же время, министр выразил уверенность, что сейчас существуют реальные возможности для дипломатического решения этой ситуации.

Кулеба признал, что угроза российской эскалации пока не исчезла, но именно дипломатия помогает сдерживать Кремль.

– Если мы месяц тому назад были, скажем, в двух миллиметрах от красной черты, то сейчас мы в одном миллиметре. Мы могли ее уже пересечь – однако не пересекли. То есть дипломатия работает, – объяснил глава МИД.

Как сообщил недавно секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, в 200 км от украинской границы находятся 122 тыс. российских военных. А на расстоянии 400 км – еще 143,5 тыс. военных РФ.

В то же время главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный проинформировал, что вдоль госграницы дислоцировано до 52 батальонно-тактических групп РФ.

Между тем, западные СМИ проинформировали, что Москва наращивает военные силы вблизи Украины на фоне подготовки переговоров с США, которые могут состояться в начале 2022 года.