Заседание СНБО перенесли на 30 декабря – причина

В среду, 29 декабря, не будет заседания Совета национальной безопасности и обороны. Его перенесли на четверг, 30 декабря.

В аппарате СНБО объяснили, что президент Украины Владимир Зеленский расширил перечень вопросов, которые вносятся в повестку заседания, поэтому его пришлось перенести.

В конце прошлой недели, 24 декабря, после доклада секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова президенту Владимиру Зеленскому глава государства принял решение о проведении 29 декабря заседания СНБО Украины.

Последнее заседание СНБО состоялось 10 ноября. Его главная тема – миграционный кризис на белорусско-польской границе.

По его результатам Украина усилила охрану государственной границы силами Нацгвардии и Нацполиции.

Тогда же Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против восьми физических лиц, причастных к открытию дипломатического представительства Никарагуа на территории временно оккупированного Крыма.

В список попали четверо граждан Никарагуа и четверо — Российской Федерации.