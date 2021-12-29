Кабинет министров на заседании рассмотрит ряд важных вопросов. Одним из них является утверждение порядка установления запрета или ограничения на выбор места пребывания или места жительства лиц на территории, где действует военное положение.

Хотя на днях секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что необходимости вводить военное положение в Украине сейчас нет. Но если она появится, то все должны действовать согласно своим инструкциям и полномочиям.

Кроме того, Кабинет министров рассмотрит национальный план действий по энергоэффективности на период до 2030 года. В целом на повестке дня заседания правительства следующие проекты распоряжений: