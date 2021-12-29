Кабинет министров на заседании рассмотрит ряд важных вопросов. Одним из них является утверждение порядка установления запрета или ограничения на выбор места пребывания или места жительства лиц на территории, где действует военное положение.
Хотя на днях секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что необходимости вводить военное положение в Украине сейчас нет. Но если она появится, то все должны действовать согласно своим инструкциям и полномочиям.
Кроме того, Кабинет министров рассмотрит национальный план действий по энергоэффективности на период до 2030 года. В целом на повестке дня заседания правительства следующие проекты распоряжений:
- о внесении изменений в концепцию развития искусственного интеллекта в Украине;
- об утверждении плана мер по реализации национальной стратегии развития безопасной и здоровой образовательной среды в новой украинской школе на 2022 год. В план входит усовершенствование медицинского обслуживания учеников и работников учебных заведений, развитие системы здорового питания, формирование культуры питания и правильных пищевых навыков, безопасность, доступность и инклюзивность образовательной среды;
- об одобрении концепции государственной целевой экономической программы развития атомно-промышленного комплекса на период до 2026 года;
- об одобрении государственной стратегии управления лесами Украины до 2035 года.