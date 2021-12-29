Если выборы президента в ближайшее время: за кого будут голосовать украинцы

Если бы в ближайшее время проходили выборы президента, больше всего голосов в первом туре получил бы действующий глава государства Владимир Зеленский.

Его готовы поддержать 17,5% украинцев или 24,2% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать. Такие результаты исследования, проведенного Центром Разумкова совместно с Фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива.

Петра Порошенко на выборах президента готовы поддержать 11,3% всех опрошенных и 16,1% среди определившихся, Юлию Тимошенко – соответственно 7,7% и 9,9%, Юрия Бойко – соответственно 7,5% и 9 ,2%, Дмитрия Разумкова – соответственно 7,2% и 9,3%.

Согласно исследованию, в случае выхода во второй тур Владимира Зеленского и Петра Порошенко, действующий президент получил бы 23,2% голосов всех опрошенных или 49,9% голосов тех, кто примет участие в выборах и определился с выбором.

За Петра Порошенко во втором туре готовы проголосовать голосовать 22,6% опрошенных и 50,1% среди те, кто определился с выбором.

Исследование проводили социологическая служба Центр Разумкова совместно с Фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива с 17 по 22 декабря 2021 года методом интервью лицом к лицу по месту жительства респондентов.

Было опрошено 2 018 украинцев в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.