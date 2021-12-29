Зеленский утвердил Стратегию информбезопасности для противодействия агрессии России

Президент Владимир Зеленский ввел в действие и утвердил решение СНБО о Стратегии информационной безопасности Украины.
В документе отмечается, что информационная политика Российской Федерации – угроза не только для Украины, но и для других демократических государств.
Поскольку технологии гибридной войны, используемые РФ против Украины, распространяются на другие страны, быстро адаптируясь к локальным контекстам.
Целью Стратегии информационной безопасности является усиление возможностей обеспечения информационной безопасности государства, его информационного пространства, поддержки информационными средствами и мерами социальной и политической стабильности, обороны государства, защиты государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, демократического конституционного строя, обеспечения прав и свобод каждого гражданина.
Для ее достижения планируют:
- сдерживать и противодействовать угрозам информационной безопасности и нейтрализации информационной агрессии;
- обеспечивать информационную устойчивость общества и государства;
- создать эффективную систему взаимодействия между органами государственной власти, органами местного самоуправления и обществом;
- развивать международное сотрудничество в сфере информационной безопасности на основе партнерства и взаимной поддержки.
Реализация Стратегии информационной безопасности рассчитана на период до 2025 года.