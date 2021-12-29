Зеленский утвердил Стратегию информбезопасности для противодействия агрессии России

Президент Владимир Зеленский ввел в действие и утвердил решение СНБО о Стратегии информационной безопасности Украины.

В документе отмечается, что информационная политика Российской Федерации – угроза не только для Украины, но и для других демократических государств.

Поскольку технологии гибридной войны, используемые РФ против Украины, распространяются на другие страны, быстро адаптируясь к локальным контекстам.

Целью Стратегии информационной безопасности является усиление возможностей обеспечения информационной безопасности государства, его информационного пространства, поддержки информационными средствами и мерами социальной и политической стабильности, обороны государства, защиты государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, демократического конституционного строя, обеспечения прав и свобод каждого гражданина.

Для ее достижения планируют:

сдерживать и противодействовать угрозам информационной безопасности и нейтрализации информационной агрессии;

обеспечивать информационную устойчивость общества и государства;

создать эффективную систему взаимодействия между органами государственной власти, органами местного самоуправления и обществом;

развивать международное сотрудничество в сфере информационной безопасности на основе партнерства и взаимной поддержки.

Реализация Стратегии информационной безопасности рассчитана на период до 2025 года.