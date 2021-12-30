По состоянию на сегодня обстоятельств для введения военного положения в Украине нет.

Об этом во время брифинга 30 декабря сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

– Что касается введения военного положения, все зависит от обстоятельств. Таких обстоятельств на сегодня нет, – отметил Алексей Данилов.

По его словам, если такие обстоятельства будут, общество сразу проинформируют.

Кроме того, секретарь СНБО назвал несколько преувеличенной информацию западных СМИ о большом скоплении российских сил на границах с Украиной.

Несмотря на то, что определенное увеличение количества военных наблюдается, ситуация, уверяет Алексей Данилов, находится под контролем.