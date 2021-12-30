Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Политика

Данилов сообщил, есть ли основания для введения в Украине военного положения

Татьяна Забожко редактор ленты
олексій данілов

По состоянию на сегодня обстоятельств для введения военного положения в Украине нет.

Об этом во время брифинга 30 декабря сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

– Что касается введения военного положения, все зависит от обстоятельств. Таких обстоятельств на сегодня нет, – отметил Алексей Данилов.

По его словам, если такие обстоятельства будут, общество сразу проинформируют.

Кроме того, секретарь СНБО назвал несколько преувеличенной информацию западных СМИ о большом скоплении российских сил на границах с Украиной.

Несмотря на то, что определенное увеличение количества военных наблюдается, ситуация, уверяет Алексей Данилов, находится под контролем.

Читайте
Военное положение в Украине: что нужно знать о введении

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка