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Факты / Украина / Политика

Нардеп от Слуги народа задекларировал покупку канала как подарок родителей

Анастасия Гевко редактор ленты
Нардеп от Слуги народа задекларировал покупку канала как подарок родителей

Депутат от фракции Слуга народа Алексей Ковалев задекларировал покупку 4 телеканала за более чем 4 млн грн в качестве подарка от родителей накануне Нового года.

Это следует из его декларации, изменения в которую внесли 29 декабря.

В документе указано, что 24 декабря депутат получил как подарок 50% в уставном капитале ООО ТРК Интеррадио от Ивана Ковалева и еще столько же – от Натальи Ковалевой. 

Стоимость обоих подарков указана одинаковой – по 2 181 755 гривен.

По данным декларации, в тот же день Иван Ковалев подарил депутату 39% в уставном капитале ООО Ар Ти Ай Продакшн (195 000 гривен).

В открытых источниках указывается, что эта компания занимается производством кино, видеофильмов, телепрограмм.

Ковалев официально сообщал, что купил 4 канал, 28 декабря. Он заявил, что его семья решила сделать телеканал “еще качественней”.

Нардеп присутствовал на новогоднем корпоративе 4 канала, там его представили коллективу как нового владельца.

Он сообщил, что собирается сохранить проукраинский вектор телеканала.

Источник: Декларация Ковальова

Фото: Алексей Ковальов

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