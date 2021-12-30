Депутат от фракции Слуга народа Алексей Ковалев задекларировал покупку 4 телеканала за более чем 4 млн грн в качестве подарка от родителей накануне Нового года.

Это следует из его декларации, изменения в которую внесли 29 декабря.

В документе указано, что 24 декабря депутат получил как подарок 50% в уставном капитале ООО ТРК Интеррадио от Ивана Ковалева и еще столько же – от Натальи Ковалевой.

Стоимость обоих подарков указана одинаковой – по 2 181 755 гривен.

По данным декларации, в тот же день Иван Ковалев подарил депутату 39% в уставном капитале ООО Ар Ти Ай Продакшн (195 000 гривен).

В открытых источниках указывается, что эта компания занимается производством кино, видеофильмов, телепрограмм.

Ковалев официально сообщал, что купил 4 канал, 28 декабря. Он заявил, что его семья решила сделать телеканал “еще качественней”.

Нардеп присутствовал на новогоднем корпоративе 4 канала, там его представили коллективу как нового владельца.

Он сообщил, что собирается сохранить проукраинский вектор телеканала.

Источник: Декларация Ковальова

Фото: Алексей Ковальов