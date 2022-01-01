За несколько минут до начала нового 2022 года президент Украины Владимир Зеленский обратился с поздравлением к каждому жителю страны.

– Дорогие украинцы, через несколько минут наступит Новый год. Традиционно в этот вечер все собираются за столом всей семьей, зовут гостей, смотрят новогоднее поздравление президента. А президенты сначала немного жалуются, потом немного больше оправдываются, но в целом хвастаются о том, что было сделано. Но этот год особенный. Год 30-летия нашей независимости. Поэтому в этом году будет иначе, – заинтриговал глава государства.

В новогоднем поздравлении Владимир Зеленский решил говорить не о том, что было сделано, а о тех, кто это сделал. И за одним праздничным столом собрал учителей, спортсменов, врачей, военных, изобретателей, ученых, водителей.

– Этот год был разным. Были вещи, которые хотелось бы забыть. Но и были те, что в кругу родных и близких хочется вспомнить. Как круто выступали наши спортсмены на соревнованиях по всему миру. И на диванах по всей стране выступали слезы у нас на глазах. Как мы радовались каждой медали наших олимпийцев. Кажется, добывали каждую медаль вместе. Бежали рядом с ними, переплывали бассейны и боролись вместе с Беленюком. Как все шутили, что впервые политик и народный депутат не вывозит, а привозит золото в Украину, – перечислял глава государства.

98 медалей на Паралимпиаде-2020, по убеждению Владимира Зеленского, свидетельствует о том, что в ней участвуют не люди с инвалидностью, а герои со сверхспособностями.

– А как мы сражались вместе с Усиком против Джошуа! Четыре пояса, абсолютный чемпион мира. А как мы болели за нашу сборную по футболу на Евро! Она объединила нас всех и сделала счастливыми наших производителей успокоительного, – пошутил президент Украины.

По его словам, тот факт, что украинская команда – среди топ-8 лучших в Европе, звучит круто!

– И в 1/4 финала мы проиграли Англии. Проиграли только потому, что наши ребята не хотели испортить отношения Украины со стратегическим партнером, – сказал, улыбаясь, президент Украины.

Далее Владимир Зеленский вспомнил, как Украина праздновала День Независимости, отметил важность Крымской платформы и возвращения всех пленных.

– Как громко прозвучала Украина на Евровидении, на музыкальной арене. Сколько мы наделали там шума. И как тихо, без лишних слов и колебаний, профессионально и мужественно наши военные разведчики спасли тысячи людей в Афганистане. Весь мир аплодировал им стоя, – добавил глава государства.

Вспомнил, как в уходящем году удалось припугнуть олигархов законом, собрать рекордные для независимой Украины более 100 млн тонн урожая, запустить рынок земли, принять самый большой бюджет для армии, построить дороги и повысить зарплаты врачам.

– И, к сожалению, мы пока не закончили войну на востоке нашего государства. И это моя главная цель. Именно поэтому я говорю “пока”. Потому что следующий год точно будет лучше, – заверил Владимир Зеленский.

Поздравление премьер министра Дениса Шмыгаля

Утром 31 декабря с новогодним поздравлением к гражданам обратился и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Глава правительства отметил значительный вклад военнослужащих, врачей, спасателей и правоохранителей, которые ежедневно защищают украинцев.

Поблагодарил премьер-министр спортсменам, изобретателям, ученым, предпринимателям и художникам, которые прославляют страну и меняют ее к лучшему.

В новом 2022 году Денис Шмигаль пожелал украинцам мира, достатка и вдохновения для новых дел.