США углубили отношения с Украиной: посольство поздравило украинцев с Новым годом

За последний год США и Украина углубили отношения. Об этом говорится в новогоднем поздравлении американского посольства в Киеве.

– С Новым годом поздравляем наших украинских друзей, партнеров и руководителей страны! 2021 год принес новую администрацию США во главе с президентом Джозефом Байденом, и за последние 12 месяцев мы углубили отношения между США и Украиной. Двигаемся в 2022 год! Слава Украине! – заявила временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

На фоне концентрации войск РФ вблизи украинских границ США и Европа объединили усилия для сдерживания российской агрессии.

В частности, на 10 января 2022 запланированы двусторонние переговоры между Соединенными Штатами и РФ в Женеве (Швейцария).

Встреча в рамках Совета Россия-НАТО запланирована на 12 января, а обсуждение в ОБСЕ – на 13 января.

Фото: Посольство США у Києві