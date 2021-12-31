Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Политика

США углубили отношения с Украиной: посольство поздравило украинцев с Новым годом

Валентина Летяк редактор ленты
Посольство США у Києві

За последний год США и Украина углубили отношения. Об этом говорится в новогоднем поздравлении американского посольства в Киеве.

– С Новым годом поздравляем наших украинских друзей, партнеров и руководителей страны! 2021 год принес новую администрацию США во главе с президентом Джозефом Байденом, и за последние 12 месяцев мы углубили отношения между США и Украиной. Двигаемся в 2022 год! Слава Украине! – заявила временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

На фоне концентрации войск РФ вблизи украинских границ США и Европа объединили усилия для сдерживания российской агрессии.

В частности, на 10 января 2022 запланированы двусторонние переговоры между Соединенными Штатами и РФ в Женеве (Швейцария).

Встреча в рамках Совета Россия-НАТО запланирована на 12 января, а обсуждение в ОБСЕ – на 13 января.

Читайте
Мы сталкиваемся с новыми вызовами: Шольц вспомнил Украину в новогоднем поздравлении

Фото: Посольство США у Києві

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка