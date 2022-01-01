Президент Украины Владимир Зеленский посвятил новогоднее поздравление удивительным украинцам.

Глава государства отметил, что в год 30-летия независимости во время обращения к украинскому народу будет говорить “не о том, что было сделано, а о тех, кто это сделал”.

– Сделал не только в этом году. А кто все время независимости строит и творит Украину. Наши люди, обычные граждане. Хотя нет, наши удивительные люди и граждане Украины. Те, кто для спасения одного младенца поднимаются в небо, чтобы на земле раздалось одно спасибо! Те, кто поднимает в небо Мрію, чтобы доставить вакцину в десятки стран, чтобы на планете прозвучали миллионы thanks, danke, merci, gracias, – начал перечислять Владимир Зеленский.

Глава государства упомянул шахтеров, поваров, учителей, спортсменов, врачей.

За один новогодний стол с президентом пригласили, в частности:

медсестру, которая 20 лет работает в детской поликлинике,

женщину, которая все 30 лет независимости находится в декрете и является мамой 19 детей,

девушку, которая после смерти родителей стала мамой для десяти братьев и сестер,

детей-победителей международных олимпиад и конкурсов, чьи рисунки украсят уникальный космический аппарат, который будет изучать Юпитер,

девочку, которая спасла четырех братиков и сестричек,

донора, чья кровь спасла полторы тысячи человек,

изобретателей,

ученых,

водителей,

переселенку из Донбасса, которая является первой украинкой, покорившей семь самых высоких вершин на семи континентах.

– Миллионы вас, что вместе являются одним большим “мы”. Настолько большим, что в мире нет здания, где можно было бы собрать всех. Наконец вас увидят все. Наконец Украина познакомилась между собой. И наконец я могу каждому и каждой лично сказать спасибо, – сказал глава государства.

Далее президент кратко перечислил все победы украинцев за 2021 год и вместе со всеми приглашенными посчитали последние секунды до начала нового 2022 года.