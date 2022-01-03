Киев и Вашингтон делают все для деэскалации украино-российского конфликта — Ермак

На Донбассе в последнее время фиксируется все большее количество обстрелов со стороны боевиков террористических организаций “ДНР” и “ЛНР”.

По этой причине Украина ведет активные консультации с Соединенными Штатами Америки относительно дальнейших действий для деэскалации конфликта, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в одном из интервью.

— Пока самое главное – предотвратить дальнейшую эскалацию, поэтому США и Украина будут делать все возможное для этого. При этом добавлю, что очень важно продолжить работу над верификацией, поскольку мы фиксируем все большее количество нарушений режима прекращения огня, — заявил Ермак.

По его словам, американский президент Джо Байден в ходе телефонных переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским заверил, что США привержены восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины в ее международно-признанных границах.

Байден также пообещал соблюдать принцип ничего об Украине без Украины. По словам Ермака, президент США отметил, что Соединенные Штаты вместе со своими союзниками не оставят без сокрушительного ответа возможное вторжение военнослужащих Российской Федерации в Украину.

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Глава офиса президента добавил, что разговор двух лидеров длился более полутора часов.