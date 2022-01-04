Другие государства не будут отправлять своих солдат воевать в Украину, однако будут помогать вооружением и введением санкций против России.

Об этом заявила в одном из интервью вице-премьер – министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Она напомнила, что на передовой на Донбассе сейчас находится украинская армия, защищающая наше государство.

– Мы должны быть реалистами. Другие страны не будут направлять своих солдат для того, чтобы воевать. Есть украинская армия, которая стоит на передовой и будет стоять на передовой, — подчеркнула вице-премьер.

Стефанишина отметила, что Украина сейчас получает помощь от некоторых стран НАТО. В частности, Сенат США заложил в оборонном бюджете на этот год $300 млн на военную помощь Украине (в том числе $75 млн – на летальное вооружение).

Кроме того, Киев заключает соглашения о закупке через систему НАТО оружия и военного оборудования.

Стефанишина также обратила внимание на тот факт, что Евросоюз и США заранее анонсировали внедрение новых антироссийских санкций, и среди стран Запада существует консенсус в этом вопросе.

Вице-премьер добавила, что информация об угрозе новых санкций уже была доведена до президента РФ Владимира Путина.

– В условиях накопления войск РФ мы наблюдаем беспрецедентную международную поддержку и консолидацию не только через политические заявления, но и через конкретные решения, резолюции, действия, публикуемые ЕС, НАТО, отдельными странами. За последний месяц в Украине побывали несколько министров обороны стран ЕС, Великобритании, которые обсуждали пути поддержки Украины, — проинформировала она.

По словам Стефанишиной, единственный путь сдерживания агрессии Кремля – политико-дипломатический, и это давление на Москву уже дает свои результаты. Вице-премьер выразила мнение, что на недавней пресс-конференции Путина уже можно было понять, что военный сценарий в отношении Украины не является приоритетным для Кремля.

В декабре министр обороны Великобритании Бен Уоллес назвал маловероятным размещение британских военных в Украине для защиты от возможного вторжения РФ. По его словам, это связано с тем, что Украина не является членом НАТО.

Похожее заявление делал президент США Джо Байден. Он отмечал, что вопрос отправки наземных войск США в Украину не был в повестке дня.

Фото: Офис вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции