Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 4 декабря, сообщил, что уехал в Буковель на короткий отдых.

– Как прекрасна наша Украина! В очередной раз в этом убедился, путешествуя из Киева в Буковель для короткого зимнего отдыха, – написал Зеленский у себя в соцсетях.

Он также сообщил, что особенное удовольствие путешествию добавило то, что в стране много ровных, освещенных, современных дорог.

– Преодолев вчера более 700 км трасс в пяти областях, могу с уверенностью сказать, что вижу результат Большого строительства. Это одно из проявлений заботы и уважения государства к своим гражданам – украинцы достойны ездить по хорошим дорогам, не нервничать, а наслаждаться красотой родной страны, – утверждает президент.

В то же время Зеленский отметил, что в идеальное состояние привели еще не все участки дорог – за некоторые, по его словам, “действительно стыдно”.

– Мы не остановимся до тех пор, пока не отремонтируем все дороги в Украине, – пообещал он.

Отдельно глава государства отметил трассу Киев – Чоп, и сообщил, что самые критичные участки этой дороги хотят обновить в ближайшие годы.

Также среди приоритетов Владимир Зеленский назвал реконструкцию обхода Житомира, ее должны начать в 2022-м.

По словам Зеленского, из 329 км маршрута Дубно – Буковель осталось обновить 20 км.

Параллельно с этим хотят закончить подъезд в Рогатин, так как он “находится в ужасном состоянии”.

Факты ICTV пытаются связаться с пресс-секретарем президента, Сергеем Никифоровым, чтобы уточнить подробности об отдыхе Владимира Зеленского на Буковеле.

В СМИ накануне появилась информация о том, что глава государства прибыл в Буковель и якобы поселился в отеле, где остановился и бизнесмен Игорь Коломойский.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Источник: Владимир Зеленский