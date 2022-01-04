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Факты / Украина / Политика

НАТО должно послать сигнал Украине о готовности предоставить членство — Стефанишина

Марта Бондаренко редактор ленты
НАТО

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что НАТО, даже не называя дату, готово сделать следующий шаг и двигаться в направлении подготовки к членству Украины в Альянсе.

Об этом она сказала в интервью агентству Интерфакс-Украина.

По ее словам, Украина готова выполнять все необходимые критерии, которые приведут к принятию решения о членстве в НАТО.

— Мы готовы выполнить все критерии в рамках этой каденции парламента, президента, правительства с тем, чтобы НАТО могло назвать соответствующую дату. Но поскольку речь идет о политическом консенсусе на фоне нагнетания напряжения со стороны РФ, Украина не может постоянно находиться в подвешенном состоянии. Мы должны понимать, что НАТО, как минимум, даже не называя дату, готово сделать следующий шаг и двигаться в направлении подготовки к членству. Это может быть даже без получения Плана действий по членству, но такая стратегическая ясность важна, — сказала Стефанишина.

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Она отметила важность получения сигнала от стран-членов НАТО относительно готовности двигаться в направлении предоставления членства Украине.

— Политически этот сигнал важен не только для Украины, но и для всех стран НАТО, понимающих вызовы безопасности, гибридные вызовы в Черноморском регионе, вообще на восточном фланге НАТО, — отметила Ольга Стефанишина.

По словам вице-премьер-министра, Украина выполняет годовые национальные программы, внедряет стандарты НАТО в секторе безопасности и обороны. Также украинское правительство готовит реформу СБУ и системы разведывательных органов.

Ольга Стефанишина подчеркнула, что все эти шаги приближают Украину к НАТО.

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Ранее Ольга Стефанишина заявила, что за последних два года Украина реализовала две трети всех стандартов НАТО, имплементированных за последние 25 лет.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Офис президента

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