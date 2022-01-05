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Факты / Украина / Политика

Первый визит в 2022 году: глава дипломатии ЕС Боррель сообщил о прибытии в Украину

Юля Захарченко редактор ленты
Жозеп Боррель

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прибыл в Украину для поддержки на фоне наращивания войск РФ возле границ нашего государства.

Жозеп Боррель опубликовал фотографию из аэропорта Харькова на своей странице в социальной сети Twitter.

– Мой первый визит в 2022 году – Станица Луганская и Киев. В связи с усилением военного наращивания России, я нахожусь здесь, чтобы продемонстрировать поддержку ЕС суверенитету и территориальной целостности Украины, поддержать постоянные реформы, которые являются ключом к выносливости, — отметил он.

Накануне визита в Украину Боррель провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

В Представительстве ЕС в Украине отметили, что главной темой стало наращивание войск РФ возле границ Украины и проекты двух договоров о гарантиях безопасности, которые Россия адресовала США и членам НАТО.

Недавно американская разведка сообщила о концентрации российских военных и техники возле восточных границ Украины. США и ряд государств высказали предположение, что РФ может готовить масштабное военное нападение.

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Фото: Getty Images

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