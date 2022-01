Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прибыл в Украину для поддержки на фоне наращивания войск РФ возле границ нашего государства.

Жозеп Боррель опубликовал фотографию из аэропорта Харькова на своей странице в социальной сети Twitter.

My first visit in 2022 is to Stanytsya Luhanska and Kyiv, #Ukraine.

With Russia’s increased military build-up, I am here to show EU support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity and to support sustained reform efforts that are key for resilience.@EUDelegationUA pic.twitter.com/SymF8CZAMU

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 4, 2022