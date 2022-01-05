Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прибыл в Украину для поддержки на фоне наращивания войск РФ возле границ нашего государства.

Жозеп Боррель опубликовал фотографию из аэропорта Харькова на своей странице в социальной сети Twitter.

My first visit in 2022 is to Stanytsya Luhanska and Kyiv, #Ukraine. With Russia’s increased military build-up, I am here to show EU support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity and to support sustained reform efforts that are key for resilience.@EUDelegationUA pic.twitter.com/SymF8CZAMU — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 4, 2022

– Мой первый визит в 2022 году – Станица Луганская и Киев. В связи с усилением военного наращивания России, я нахожусь здесь, чтобы продемонстрировать поддержку ЕС суверенитету и территориальной целостности Украины, поддержать постоянные реформы, которые являются ключом к выносливости, — отметил он.

Накануне визита в Украину Боррель провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

В Представительстве ЕС в Украине отметили, что главной темой стало наращивание войск РФ возле границ Украины и проекты двух договоров о гарантиях безопасности, которые Россия адресовала США и членам НАТО.

Недавно американская разведка сообщила о концентрации российских военных и техники возле восточных границ Украины. США и ряд государств высказали предположение, что РФ может готовить масштабное военное нападение.