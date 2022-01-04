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Факты / Украина / Политика

Двигаемся к воплощению пакета сдерживания России от новой волны войны в Европе — Кулеба

Юля Захарченко редактор ленты
кулеба дмитро

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с государственным секретарем по делам содружества наций и развитию Великобритании Элизабет Трасс.

По данным МИД, они обсудили российскую агрессию против Украины и скоординировали свои позиции на фоне действий РФ.

Глава МИД Британии Элизабет Трасс заверила, что государство непоколебимо поддерживает Украину на пути к противодействию вооруженной агрессии Российской Федерации.

– Вместе мы уверенно двигаемся к воплощению предложенного Украиной комплексного пакета сдерживания России от новой волны войны в Европе. Пакет сдерживания включает политический, экономический уровни, и уровень безопасности, — отметил Кулеба.

Главы украинских и британских учреждений скоординировали свои позиции на фоне действий России и дипломатических переговоров, которые будут проходить в разных форматах в ближайшие недели по линии НАТО, ОБСЕ и ЕС.

Элизабет Трасс рассказала Кулебе о подходах Лондона к переговорам НАТО – Россия и консультациям с ЕС по поводу новых жестких санкций, направленных на сдерживание РФ от дальнейшей агрессии.

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Мы все равно будем защищать себя, свое право на существование и собственное будущее - Кулеба

Источник: МИД

Фото: УНИАН

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