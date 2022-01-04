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Факты / Украина / Политика

Спикер МВД Украины Артем Шевченко уходит в отставку

Юля Захарченко редактор ленты
Спикер МВД Украины Артем Шевченко уходит в отставку

Директор департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко уходит в отставку после 6,5 лет работы в учреждении.

Об этом Артем Шевченко сообщил в первый рабочий день нового 2022 года на своей странице в социальной сети Facebook. Спикер МВД Украины завершил государственную службу.

— Спасибо всем за 6,5 лет сотрудничества. За шанс приобщиться, внести вклад в коммуникацию необходимых и безальтернативных реформ, преобразований в правоохранительной сфере. Были конечно и ошибки, но достижений больше. Укреплена эффективная рабочая коммуникационная система всех органов системы. Главное теперь ее развивать и не погубить, – отметил он.

За время работы на должности Артем Шевченко стал автором фильма Славянск. Начало войны, где воспроизведена хронология наиболее важных эпизодов битвы за город.

Кинолента, показанная на телеканале ICTV, победила в экспертном голосовании номинации Документальный фильм профессионального телерейтинга Снят в Украине.

Славянск стал первым населенным пунктом, захваченным пророссийскими войсками на востоке Украины. Город удалось освободить менее чем за три месяца.

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Фото: Артем Шевченко

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