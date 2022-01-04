Украина не ожидает, что на саммите в Мадриде 29-30 июня 2022 примут решение, что Украина станет членом НАТО, но наша страна не должна занижать ставок.

Такое мнение в интервью Интерфакс-Украина высказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

— Важно понимать, что кроме военной агрессии РФ Украина не находится в уникальных условиях, по сравнению с другими странами, которые стали членами НАТО в 2000-х, такими как Румыния, Болгария, балтийские страны, — отметила она.

По словам вице-премьера, каждая страна, претендовавшая на членство, проходила путь поиска консенсуса внутри НАТО, а также ощущала определенное противодействие расширению.

По мнению Стефанишиной, это то, к чему Украина должна быть готова, равно как и должна понимать, что на саммите в Мадриде могут не принять решения о нашем членстве в НАТО.

— Но мы не должны снижать ставки. Мы будем давить на такую ​​стратегическую ясность, пока мы ее не получим, — сказала Стефанишина.

Она надеется, что на саммит пригласят Украину вместе с Грузией и Боснией и Герцеговиной.

Вице-премьер отметила, что Украина довольно существенно расширила сотрудничество с Альянсом, поэтому важно обновить и определить новые цели партнерства, а их будет чуть больше 40.

– Также планируем сформировать индивидуальную программу партнерства Украины с НАТО, которая будет включать финансовую, техническую помощь, усиление, – отметила Ольга Стефанишина.

Важно и то, что на саммите одобрят стратегическую концепцию НАТО на следующие 10 лет, где, в частности, и пропишут работу со странами-аспирантами. Украина как раз и является страной-аспирантом.

Ранее Ольга Стефанишина заявила, что за последних два года Украина реализовала две трети всех стандартов НАТО, имплементированных за последние 25 лет.