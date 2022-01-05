Январь, 05 в 16:28

Украина и Европейский Союз придерживаются единой позиции, что Россия не имеет права делить Европу на зоны влияния и определять, куда может расширяться ЕС.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместном брифинге с высоким представителем ЕС по внешней политике Жозепом Боррелем.

– Украина и Евросоюз едины в том, что Россия не имеет права делить Европу на зоны влияния и определять, куда, как, когда может расширяться Евросоюз, и какой характер отношений будет между Украиной и ЕС. Это отношения исключительно между Киевом и Брюсселем, и Москва не имеет в этом никакого права голоса, – подчеркнул Кулеба.

Комментируя визит Борреля в Украину, глава МИД отметил, что он является историческим. Ведь впервые высокий представитель ЕС по внешней политике посетил зону российско-украинского конфликта на Донбассе.

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Кулеба уточнил, что главная тема сегодняшнего визита – безопасность. Именно поэтому Боррель посетил линию столкновения в Станице Луганской, чтобы своими глазами увидеть последствия агрессии РФ.

– Евросоюз стоит бок о бок с Украиной в противодействии агрессивной политике РФ. Речь идет не только о политической поддержке, но и об очень практических решениях. Эта поддержка направлена на укрепление способности Украины защищать себя, поскольку она отдана дипломатии, выполнению Минских договоренностей и политическому урегулированию конфликта, — заявил Кулеба.

Он добавил, что сейчас перед Украиной и Евросоюзом стоит одна задача: дипломатическими средствами способствовать деэскалации ситуации, чтобы Москва отказалась от своих агрессивных намерений. И одним из элементов пакета сдерживания является подготовка новых болезненных санкций против России.

Как известно, 10 января в Брюсселе пройдет заседание Комиссии Украина-НАТО. Встреча состоится за два дня до переговоров между представителями Альянса и России, одной из ключевых тем которых будет ситуация вокруг Украины.

А 7 января из-за войск РФ возле украинских границ на внеочередное заседание соберутся министры иностранных дел стран-членов НАТО.