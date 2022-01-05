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Факты / Украина / Политика

Новогоднее поздравление Зеленского: что осталось за кулисами

Валентина Летяк редактор ленты
Володимир Зеленський

Новогоднее поздравление президента Владимира Зеленского, которое транслировали 1 января национальные телеканалы, записывали еще 28 декабря. Глава государства показал, как это происходило и что осталось за кулисами.

В частности, по словам Зеленского, в поздравление с новым годом не попала статистика о достижениях, точнее, о том, что сделано в Украине за 2021 год.

– Я бы очень не хотел говорить на языке статистики, но мой отец – математик, и если он не услышит в обращении президента Украины конкретики, а именно цифр и процентов, то конкретику о себе услышу я. Поэтому — конкретные цифры, конкретные проценты, – пошутил президент, и показал кадры со статистикой, которые не попали в главное поздравление.

В новогоднем видеообращении президента Владимира Зеленского приняли участие удивительные украинцы.

И само поздравление глава государства посвятил именно им, а не тому, что было сделано за год.

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Фото: Офис президента

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