Угрозы Кремлю и заверения Киеву: подведены итоги визита Борреля в Украину

Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе своего двухдневного визита в Украину заверил Киев в беспрекословной поддержке со стороны ЕС от внешних угроз.

Согласно официальному заявлению Европейской внешнеполитической службы, Евросоюз был и будет надежным партнером Украины в любые критические времена.

— Глава европейской дипломатии заверил в постоянной поддержке ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины в свете наращивания Россией военной мощи близ украинской границы, – сообщает ЕВС.

В ходе своего визита Боррель посетил Донбасс и оценил обстановку. Он отметил, что агрессия со стороны Российской Федерации обернется тяжелыми последствиями и будет дорого стоить Москве.

Он также отметил, что Евросоюз, Соединенные Штаты Америки и страны-члены НАТО постоянно поддерживают контакт относительно ситуации на границе Украины.

Боррель призвал к немедленной деэскалации и выполнения Минских соглашений, а также поддержал усилия трехсторонней контактной группы.

— Он подтвердил, что в Европе не может быть безопасности без безопасности Украины. Любые дискуссии о европейской и украинской безопасности должны включать Европейский союз и Украину, – добавили в документе ЕВС по итогам его визита.

Уточняется, что во время встречи Борреля и премьер-министра Дениса Шмыгаля, дипломат напомнил о важности проведения реформ для устойчивости Украины в рамках соглашения об ассоциации.

Он также напомнил о том, что Украина получила с 2014 года политическую, финансовую и экономическую поддержку от ЕС.