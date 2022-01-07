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ГБР: активы телеканалов Прямой и 5 канала не арестовывали

Марта Бондаренко редактор ленты
ГБР: активы телеканалов Прямой и 5 канала не арестовывали

В Государственном бюро расследований (ГБР) сообщили, что в производстве против пятого президента Петра Порошенко арест на активы телеканалов Прямой и 5 канала не налагали.

Так, 6 января 2022 года Печерский районный суд Киева в уголовном производстве относительно закупки угля с территории “ДНР/ЛНР” рассмотрел ходатайство прокурора об аресте имущества Петра Порошенко.

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Суд принял решение об аресте его имущества и активов.

— Ожидаемой реакцией стало распространение ложной информации о якобы наложении ареста на активы телеканалов Прямой и 5 канал, владельцем которых является медиахолдинг Вільні медіа, поскольку арест на корпоративные права на указанные каналы и их активы не налагался, — отмечают в ГБР

Каких-либо ограничений деятельности средств массовой информации не произошло.

В ГБР отметили, что арест наложили исключительно на имущество, корпоративные права, владельцем которых согласно соответствующим госреестрам является Петр Порошенко.

Следует отметить, что решением суда запрещено только отчуждать арестованное имущество, не лишающее владельца пользоваться другими правами.

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Источник: ГБР

Фото: УНИАН

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