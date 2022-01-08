Украину посетят советники лидеров стран-участниц Нормандского формата

Украину на следующей неделе посетят с официальным визитом советник канцлера Германии Йенс Плетнер и советник президента Франции Эммануэль Бонн.

Об этом в субботу, 8 января, сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на своей странице в социальной сети Facebook.

— За последние два дня провел переговоры с советником канцлера ФРГ по внешней политике Йенсом Плетнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном, – сообщил Ермак.

Он отметил, что собеседники с ним договорились продолжить координацию в отношении текущей ситуации в политике и на востоке Украины.

Более того, Ермак провел переговоры с помощником госсекретаря США по вопросам Европи и Евразии Карен Донфрид. Они поговорили по поводу нарастания напряжения ситуации на украинских границах, а также о сфере безопасности.

Глава ОП подтвердил, что советники лидеров стран-участниц Нормандского формата посетят Киев, как и советники канцлера ФРГ и Эммануэля Макрона.

Источник: Facebook Андрея Ермака