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Факты / Украина / Политика

Моя фамилия в названии новой партии не будет фигурировать – Притула

Валентина Летяк редактор ленты
притула

Она не будет именной – бывший кандидат в нардепы от Голоса, телеведущий и волонтер Сергей Притула заявил о создании в 2022 году новой партии.

– Сама партия сейчас несколько в виртуальном состоянии. Мы будем выходить в 2022 году в режим субъектности, регистрации партии, конечно, – подчеркнул политик.

Притула заверил, что его фамилия не будет фигурировать в названии новой политсилы, поскольку является противником такого сочетания.

– Исключительно, учитывая возможность каких-то манипуляций потом на выборах в бюллетенях и так далее, возможно, фамилия где-то в стороне будет стоять, чтобы лучше идентифицировать партию. Но в самом названии ни слова “Притула”, ни “возле Притулы” там не будет, – заверил он.

В конце сентября 2021 года Сергей Притула подтвердил информацию о создании собственной партии.

В феврале того же года решением партии Голос Притула вышел из состава политсовета, но остался в партии, а в начале июня политик заявил о выходе из нее.

Причины он объяснил тем, что Голос отдалился от своих первоначальных устоев.

Фото: Сергій Притула

Источник: Радио Свобода

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