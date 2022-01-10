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Факты / Украина / Политика

Дело народного депутата Гео Лероса направили в суд

Юля Захарченко редактор ленты
Гео Лерос

Правоохранители направили в суд дело народного депутата, которому инкриминируют хулиганство и невыполнение судебного решения.

По данным Государственного бюро расследований, 10 января направили обвинительный акт против нардепа, а досудебное расследование следователи завершили 6 января.

Политик, выступая с трибуны в сессионном зале Верховной Рады, оскорбительно высказался по поводу высших должностных лиц государства.

Вероятнее всего, речь идет о народном депутате Гео Леросе, который во время своего выступления в парламенте показал непристойный жест президенту Владимиру Зеленскому.

Кроме хулиганства, политика обвиняют в невыполнении решения суда. Суд признал недостоверной публикацию с аккаунта в социальной сети и обязал ее удалить.

Санкции статей, инкриминирующих Леросу, предусматривают наказание от штрафа в размере 500-4000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан до тюремного заключения на три года.

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Источник: ГБР

Фото: УНИАН

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