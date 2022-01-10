В Украине невозможна реализация сценария внешней военной интервенции, как это произошло в Казахстане.

Такое мнение выразила сегодня на брифинге перед заседанием Комиссии Украина-НАТО вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

У нее спросили, как Украина в условиях гибридной российской агрессии может предотвратить такое развитие событий, как в Казахстане. Там внутренние акции протеста и беспорядки привели к военной интервенции извне.

– Украина – это не Казахстан. И, по сути, лучшим ответом Украины является развитие внутренней устойчивости путем преобразований… Мы проводим реформы, боремся с российской агрессией и с международным сообществом делаем все, чтобы осудить нелегальную деятельность агрессора, — отметила Стефанишина в ответ.

Она подчеркнула, что, в отличие от Казахстана, в Украине сформировались мощное гражданское общество и экспертное сообщество, а также сильная оппозиция. Кроме того, наше государство имеет сильное международное единство в вопросе осуждения агрессии РФ.

– Мы не являемся частью каких-либо постсоветских структур, которые, как в случае с Казахстаном, позволили бы внешнюю военную интервенцию и захват критической инфраструктуры, — добавила Стефанишина.

Как известно, в Казахстане 2 января вспыхнули массовые протесты. Сначала поводом стало повышение на 50% цен на автогаз, но за считанные дни протесты перешли в политическую плоскость.

Не обошлось и без жестких столкновений между протестующими и силовиками, захвата зданий и резиденции президента.

В ответ на это 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал партнеров по ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности) оказать поддержку. В состав ОДКБ входят РФ, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан.

После обращения Токаева страны-члены ОДКБ отправили своих военных в Казахстан (так называемые коллективные миротворческие силы). Военные стран ОДКБ уже взяли под контроль ряд стратегических объектов в Казахстане.

Источник: НАТО